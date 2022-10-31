Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 31 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 31 октября. Отключения запланированы в Канавинском и Ленинском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Канавинском районе без света останутся дома №19 и 34 по улице Зеленодольской, а также дом №45 на улице Обухова. Подача электроэнергии будет восстановлена в 16 часов.

В Ленинском районе отключат горячую воду на Гончарова, 2б. Однако отключение это будет кратковременным, «тепленькой» не будет всего два часа, с 10.00 до 12.00.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.