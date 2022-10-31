«Нижновэнерго» предупреждает охотников о необходимости соблюдения правил по электробезопасности при нахождении вблизи энергообъектов

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» призывают любителей охоты соблюдать меры осторожности в местах нахождения энергообъектов. Недопустимо стрелять в изоляторы, информационные таблички и другие элементы воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Подобные действия могут привести к аварийным отключениям электроснабжения и стать причиной электротравматизма людей, особенно детей.

Небрежность охотников, а в некоторых случаях умышленное повреждение элементов линий электропередачи, может стать причиной перерывов в электроснабжении целых населенных пунктов, в том числе жизненно важных объектов социального назначения.

Кроме того, повреждение линий электропередачи представляет большую угрозу для жизни и здоровья как самих охотников, так и посторонних лиц. Нередко ситуация усугубляется тем, что, повредив энергооборудование, виновники произошедшего покидают место происшествия, никому не сообщив о случившемся. Таким образом они подвергают опасности людей, которые могут случайно оказаться вблизи поврежденных энергообъектов.

Специалисты филиала «Нижновэнерго» напоминают, что за повреждение элементов линий электропередачи и причинение ущерба электросетевому предприятию виновники произошедшего несут уголовную ответственность по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», предусматривающей наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Обо всех нарушениях в работе электроустановок, несанкционированных действиях в охранных зонах энергообъектов, либо если вы стали свидетелем противоправных действий в охранных зонах энергообъектов или располагаете информацией об этом можно сообщать по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» – 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

«Призываю всех любителей охоты относиться к своему увлечению ответственно, с пониманием соответствующих норм и требований. Не стоит пренебрегать этими простыми правилами, ведь они позволят сохранить жизнь и здоровье вам и окружающим вас людям», – сказал заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.