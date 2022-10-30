Мобилизованный житель Дзержинска заключил брак в Смоленской области ФОТО: телеграм-канал Натальи Исаевой

Влюбленные из Дзержинска Денис и Светлана поженились в Смоленской области 29 октября. Торжество бракосочетания организовали в короткие сроки, так как молодой человек мобилизован и проходит военную подготовку в одной из частей Смоленской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Министерства социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева.

Чтобы зарегистрировать брак в Смоленской области, молодым людям помогли в управлении социальной защиты населения Дзержинска, администрации города, а также помог депутат городской думы.

Кроме того, начальник Департамента Смоленской области по социальному развитию Елена Романова в короткие сроки поспособствовала не только в организации торжества, но и предоставила платье для невесты, костюм жениху, визажиста и фотографа.

– Теперь Денис будет служить Родине, зная, что дома его ждет уже законная жена! – отметила Наталья Исаева.