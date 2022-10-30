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НовостиОбщество30 октября 2022 16:47

Сильные порывы ветра ожидаются в Нижегородской области с вечера 30 октября

Неблагоприятное явление погоды продлится до 31 октября
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Сильные порывы ветра ожидаются по Нижегородской области с вечера 30 октября

Сильные порывы ветра ожидаются по Нижегородской области с вечера 30 октября

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неблагоприятное явление погоды ожидается по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде с вечера 30 октября до утра 31 октября. Об этом экстренно сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Местами по Нижнему Новгороду и Нижегородской области предполагается усиление северо-западного ветра. Такая погода продлится с вечера 30 октября, с сохранением ночью и до утра 31 октября 2022 года.

Порывы ветра усилятся до 17 м/с.

Напомним, мокрый снег и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, начиная с 31 октября. 1 и 2 ноября столбики термометров будут колебаться на отметке -4…+4 градуса.