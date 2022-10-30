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НовостиОбщество30 октября 2022 16:26

Более 331 млн рублей направят на поддержку семей нижегородских военнослужащих

Средства будут выделены из областного бюджета
Павел МАЙОРОВ
Более 331 млн рублей направят на поддержку семей нижегородских военнослужащих

Более 331 млн рублей направят на поддержку семей нижегородских военнослужащих

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свыше 331 млн рублей направят из областного бюджета на поддержку нижегородцев, призванных на военную службу по мобилизации, или добровольцев, которые заключили контракт. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области.

Выделенные из бюджета денежные средства пойдут на ежемесячную компенсацию в 50% за жилое помещение и коммунальные услуги, на компенсацию по договорам займа, договорам финансовой аренды и на предоставление материальной помощи.

– Мы предусмотрели в бюджете средства на обязательства, которые были объявлены в части поддержки мобилизованных. Это военный социальный контракт, направленный на поддержку семей, в том числе выплаты на детей, выплаты беременным, льготы на оплату ЖКХ, льготы на оплату услуг образовательных учреждений, в том числе питания, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.