Более 331 млн рублей направят на поддержку семей нижегородских военнослужащих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свыше 331 млн рублей направят из областного бюджета на поддержку нижегородцев, призванных на военную службу по мобилизации, или добровольцев, которые заключили контракт. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области.

Выделенные из бюджета денежные средства пойдут на ежемесячную компенсацию в 50% за жилое помещение и коммунальные услуги, на компенсацию по договорам займа, договорам финансовой аренды и на предоставление материальной помощи.

– Мы предусмотрели в бюджете средства на обязательства, которые были объявлены в части поддержки мобилизованных. Это военный социальный контракт, направленный на поддержку семей, в том числе выплаты на детей, выплаты беременным, льготы на оплату ЖКХ, льготы на оплату услуг образовательных учреждений, в том числе питания, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.