Нижегородка попросила Глеба Никитина отменить Хэллоуин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородка попросила губернатора Глеба Никитина отменить Хэллоуин. О своем пожелании она написала в социальной сети ВКонтакте в комментариях на странице Глеба Никитина.

– Пришли с детьми в детский центр «Арлекино». Все украшено страшилками, зомби, крестами. Мы православный народ ! Зачем отмечать праздник нечистой силы и преподносить его детям? – рассказала в комментариях нижегородка.

По словам девушки, ее четырехлетняя дочь посещает кружок по рисованию и лепке, на котором уже сделали страшную тыкву и черного кота к Хэллоуину. Она не хочет, чтобы ее дети видели «чёрную нечисть вокруг» и тем более делали какие-то украшения к этому празднику.

Мнения нижегородцев по поводу празднования Хэллоуина разделились. Кто-то поддерживает девушку и выступает против праздника. Но есть и те, кто относится к Хэллоуину спокойно или положительно.

– Можете его не праздновать, вас никто не заставляет. А многим нравится. Ничего плохого в нем нет, – ответила другая пользовательница социальной сети.

Стоит отметить, что губернатор Нижегородской области пока не ответил на комментарий.