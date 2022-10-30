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НовостиОбщество30 октября 2022 14:51

Нижегородка попросила Глеба Никитина отменить Хэллоуин

Она считает, что православному народу не стоит отмечать этот праздник
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородка попросила Глеба Никитина отменить Хэллоуин

Нижегородка попросила Глеба Никитина отменить Хэллоуин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородка попросила губернатора Глеба Никитина отменить Хэллоуин. О своем пожелании она написала в социальной сети ВКонтакте в комментариях на странице Глеба Никитина.

– Пришли с детьми в детский центр «Арлекино». Все украшено страшилками, зомби, крестами. Мы православный народ ! Зачем отмечать праздник нечистой силы и преподносить его детям? – рассказала в комментариях нижегородка.

По словам девушки, ее четырехлетняя дочь посещает кружок по рисованию и лепке, на котором уже сделали страшную тыкву и черного кота к Хэллоуину. Она не хочет, чтобы ее дети видели «чёрную нечисть вокруг» и тем более делали какие-то украшения к этому празднику.

Мнения нижегородцев по поводу празднования Хэллоуина разделились. Кто-то поддерживает девушку и выступает против праздника. Но есть и те, кто относится к Хэллоуину спокойно или положительно.

– Можете его не праздновать, вас никто не заставляет. А многим нравится. Ничего плохого в нем нет, – ответила другая пользовательница социальной сети.

Стоит отметить, что губернатор Нижегородской области пока не ответил на комментарий.