313 кустов конопли было изъято у нижегородца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские изъяли у жителя Ардатова 313 кустов конопли, выращенных в лесном массиве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе расследования уголовного дела о хранении 329,96 граммов конопли сотрудники полиции установили, что 36-летний житель Ардатова, ранее судимый, выращивал растительный наркотик в лесном массиве для его дальнейшего употребления.

В ходе расследования и проверки показаний мужчины следователи обнаружили и изъяли 313 кустов конопли.

В отношении жителя Ардатова возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

По этим статьям обвиняемому грозит лишение свободы максимальным сроком до 10 лет. Следствие ведется. Мужчина заключен под стражу.