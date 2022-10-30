В Нижегородском ТРЦ «Небо» больше часа не было света Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В ТРЦ «Небо» в Нижнем Новгороде больше чем на час отключили свет 30 октября. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

В ТРЦ «Небо» отключили свет. Это произошло в обеденное время. Всех сотрудников вывели на улицу, где те больше часа ожидали подачи электричества и возвращения к работе. Об этом рассказывают очевидцы в социальной сети Вконтакте и в городских телеграм-каналах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, причина отключения света неизвестна, так как вызова на этот объект не поступало.

Напомним, порядка 300 домов остались без света из-за пожара на электрической подстанции в Сормовском районе Нижнего Новгорода 29 октября.