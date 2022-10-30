Первый ресторан KFC открылся в Дзержинске Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Первый ресторан быстрого питания KFC открылся в Дзержинске Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает блогер из Дзержинска Алексей Алексеев.

Ресторан KFC открылся в Дзержинске на проспекте Ленина, 64.

– Ура! Очень ждали этого момента, – пишет в комментариях в социальной сети Вконтакте Мария Л.

После сообщения об открытии многие жители Дзержинска захотели посетить место. Тем более первые гости заведения уже делятся впечатлениями.

– Очень вкусно и относительно не дорого, много места, – отметил подписчик телеграм-канала Николай.

Ранее сообщалось, как 28-летний житель Дзержинска украл коробку с заказанной из ресторана едой на 8 000 рублей.