Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем автомобилиста Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Нижегородской области поздравил сотрудников автомобильного транспорта с профессиональным праздником, который отмечают 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Автомобильный транспорт в России активно развивается. Создаются новые элементы инфраструктуры – строятся дороги, транспортные развязки, ведется масштабное обновление уже действующих трасс. Обязательно продолжим пополнять парк социального и общественного транспорта – скорой помощи, школьных автобусов и прочего, – рассказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил важность автомобилей в современной жизни. От того, насколько качественной является работа отрасли, зависит благосостояние населения и экономики. Автомобилисты перевозят большое количество грузов, также очень ответственно стоит подходить к пассажирским перевозкам.

Глеб Никитин поблагодарил всех, кто вовлечен в процесс помощи военнослужащим, кто участвует в доставке гуманитарной помощи и защите интересов России.

– В этот праздник хочу пожелать вам ровной и удачной дороги! Пусть каждый рейс будет благополучным, а дома всегда ждут родные и любимые люди. С праздником! – добавил губернатор Нижегородской области.