Лжеполицейский развёл 29-летнего жителя Нижнего Новгорода на 190 тысяч рублей

Нижегородец лишился почти 200 000 рублей после звонка лжеполицейского. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефонные мошенники развели 29-летнего жителя Приокского района в Нижнем Новгороде на 190 тысяч рублей. Один из злоумышленников позвонил и представился сотрудником ОВД, сообщив, что на мужчину оформлен кредит. Ну, а чтобы посторонние не могли распорядиться деньгами нижегородца, лжеполицейский посоветовал снять все имеющиеся на счетах деньги и перевести на якобы безопасный счет.

После этого с нижегородцем связался якобы сотрудник банка и дал указания, как и куда перевести деньги.

- Заявитель выполнил указания лжеспециалиста, обналичил с кредитных карт 190 000 рублей и перевел их на продиктованный электронный кошелек. Позже он понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицией было возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество». Наказание за это преступление предполагает тюремный срок до шести лет. Сейчас злоумышленников ищут.

Если вам звонит незнакомый человек и представляется сотрудником банка, в котором вы оформили пластиковую карту, и говорит, что с вашей картой что-то случилось, не продолжайте с ним разговор. Положите трубку и сами перезвоните в колл-центр банка, чтобы уточните все детали.

Стоит также помнить, что менеджеры банка и сотрудники правоохранительных структур никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию у владельцев банковских карт.

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