Сервис о мерах налоговой поддержки для мобилизованных нижегородцев запустили на сайте УФНС

Мобилизованные нижегородцы смогут узнать о мерах налоговой поддержки с помощью нового сервиса на сайте УФНС. Для удобства пользователей все меры поддержки разбиты на блоки. Об этом сообщает управление ФНС по Нижегородской области.

На специальной странице описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан. Информация изложена удобно и кратко: указаны основные тезисы о мере поддержки, указано, на кого она рассчитана и в какие сроки предоставляется.

С вопросами по этой теме можно обращаться по телефону контакт-центра: +7 800-22-22-222.

Напомним, что 58 пунктов по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей работают в Нижегородской области. В этих центрах принимают предметы первой необходимости, медикаменты, снаряжение.

Также с мобилизованными нижегородцами заключат военный социальный контракт, предполагающий целый комплекс новых мер поддержки. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Новые меры поддержки касаются скидок на оплату коммунальных услуг, обеспечения детей мобилизованных бесплатным питанием в школах и детсадах. Также будут введены ежемесячные выплаты для беременных жен мобилизованных и для детей мобилизованных.

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