Юрий Шалабаев поздравил с 75-летием художественного руководителя МБУК «Театр Вера» Веру Горшкову

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил с 75-летием создателя и бессменного художественного руководителя МБУК «Театр Вера» Веру Горшкову. Женщина также является заслуженным работником культуры России. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

– Благодаря длительной работе с детьми и неистощимой вере в их талант, был создан театр «Вера», поставлены несколько десятков незабываемых спектаклей, воспитаны несколько поколений актеров и зрителей, получили путевку в профессию режиссеры и художники, – написал глава города. – Желаю Вере Александровне крепкого здоровья, побольше ярких моментов и пусть сбываются все самые смелые мечты!

Как уточнил мэр, почти вся профессиональная карьера Веры Горшковой связана с театром и юными нижегородцами. Женщина не только занимается постановками, но и реализует социально значимые проекты, организует театральные фестивали.

Напомним, что здание театра «Вера» было закрыто на ремонт 1 июня 2013 года, а через полгода объект передали в муниципальную собственность, в связи с чем реконструкцию приостановили.

Первый этап реконструкции детского театра «Вера» начался в Нижнем Новгороде в 2017 году. И, наконец, 1 июня 2018 года настал долгожданный момент – красная ленточка была перерезана, а театр «Вера» в микрорайоне Мещерское озеро вновь открыл двери для посетителей. Объект открыли в День защиты детей.

В ходе ремонта площадь здания увеличилась почти в два раза, была сделана перепланировка помещений, расширена сцена, создан единый цветовой стиль, установлено новое современное световое оборудование. Кроме того, увеличилось и количество мест для зрителей. Теперь спектакль одновременно могут смотреть 152 человека.

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