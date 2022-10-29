Премьера спектакля «Катапульта» пройдет в центре театрального мастерства в Нижнем Новгороде

Первые показы пройдут 8, 14, 16, 17 и 18 ноября. Фото: Оксана Шверницкая.

Новый спектакль – «Катапульта» (18+) представят горожанам в центре театрального мастерства в Нижнем Новгороде. Увидеть его можно будет уже в начале ноября, первые показы запланированы на 8, 14, 16, 17 и 18 число. Об этом сообщают организаторы.

Постановка по одноименной пьесе современного белорусского драматурга Дмитрия Богославского будет длиться примерно два часа и двадцать минут. Основной декорацией спектакля станут ворота «Парка культуры и отдыха».

– Вход в «наш» парк не идеален, часть со временем заменили, где-то что-то откололось, наслоилось – и в какой-то мере это отражает ход человеческой жизни, – рассказывает художник-постановщик Ольга Кузнецова.

По сюжету постановки, главный герой – 41-летний Вадим, человек несчастливый. Ему во всем не везёт: с женой в разводе, работы и друзей нет. Зато персонаж сам по себе довольно ранимый и всегда внимателен к другим. «Как продолжать делать маленькие добрые шаги, когда проще сделать большой шаг навстречу злу?» – один из основных вопросов, который звучит в постановке.

– Я очень люблю, когда в драматургии, кроме интеллектуальной насыщенности, присутствует душа. "Катапульта" с первого прочтения попала мне в сердце, – делится главный режиссер ЦТМ и заслуженный артист РФ Александр Сучков. – Постепенно спектакль обретает свою форму, свое движение, свой нерв. У меня есть легкое предчувствие, что все сложится, потому что отдача артистов, их включенность в репетиции – она удивительна.

На сцене нижегородцы смогут легко следить за сюжетом, ведь в сценах будут встречаться всего два или три персонажа. Также на протяжении всей постановки развитие сюжета будет сопровождать музыка середины 80-х и 90-х годов.

Билеты на показ спектакля можно приобрести здесь

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