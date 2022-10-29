Группа Uma2rman выпустит первый в России клип, снятый в космосе

Фото: скрин из видео. Источник: Группа UMA2RMAN / U2N (https://vk.com/uma2rman).

Клип на новую песню группы Uma2rman сняли в космосе. Премьера новой песни «Звёзды» и музыкального видео состоится 31 октября в Музее космонавтики. Об этом сообщается в социальных сетях артистов.

– Клип войдёт в историю – как первое в России музыкальное видео, снятое в космосе. В клипе прозвучит лайв-версия трека, которую мы исполнили дуэтом с космонавтом Сергеем Корсаковым. Все свои партии Сергей записал прямо на МКС – так что это ещё и первая в России «космическая» песня! – сообщается в официальной группе «Uma2rman» во Вконтакте.

Фанаты группы Uma2rman уже с нетерпением ждут нового клипа и песни, а также делятся своими эмоциями об этой новости.

– Ждём с нетерпение! Будем ближе к звёздам, – поделилась подписчица артистов Анастасия Кобец.

Напомним, ранее мы писали, что братья Кристовские прокомментировали возможное переименование группы UMA2RMAN в «Людмилу Гурченко». Они рассказали как записывали песню с советской и российской артисткой.

Также в 2021 году Владимир Кристовский признался в любви к Нижнему Новгороду: «Здесь прошло мое детство и родилась моя музыка». Музыкант пригласил нижегородцев вместе прогуляться по городу.

Кроме того, концерт MaкSим (12+), который должен был состояться в Нижнем Новгороде 28 октября, был отменён из-за ухудшения здоровья певицы.

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