58 пунктов для поддержки мобилизованных граждан и их семей работают в Нижегородской области

58 пунктов по поддержке мобилизованных и их семей работают в Нижегородской области. Фото: Олег Булыгин.

58 пунктов по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей работают в Нижегородской области. В этих центрах каждый день принимают предметы первой необходимости, медикаменты, снаряжение и письма, которые отправляет в учебные части. Об этом сообщает Дом народного единства.

- Жители региона приносят теплые вещи, предметы быта, необходимые в полевых условиях. Помочь мобилизованным землякам готовы многие нижегородцы, - отметил руководитель Дома народного единства Константин Исаев.

Точки приема вещей открыты в каждом муниципальном образовании. Мобилизованные и их родственники могут получить помощь и информацию по социальной поддержке, взаимодействию с кредитными организациями и по другим вопросам по телефону горячей линии: 8(831)-233-33-40.

- Все обращения фиксируем и отрабатываем. В нерабочее время жители могут оставить голосовое сообщение. Хотелось бы обратить внимание: звонящему необходимо представиться, рассказать суть вопроса или проблемы и обязательно оставить контактный номер, по которому мы сможем с ним связаться, - рассказала руководитель «горячей линии» Светлана Станкова.

Напомним, с мобилизованными нижегородцами заключат военный социальный контракт, предполагающий целый комплекс новых мер поддержки. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для семей мобилизованных будут предусмотрены конкретные меры поддержки. В том числе 50-процентная компенсация коммунальных платежей. Также предусмотрено освобождение от платы за детские сады, бесплатное посещение учреждений дополнительного образования, бесплатное горячее питание школьникам и ежемесячные выплаты беременным в размере 10 тысяч рублей и на каждого ребенка в семье в размере 10 тысяч рублей.

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