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НовостиПроисшествия29 октября 2022 12:12

Электрическая подстанция загорелась в Сормове из-за неисправности трансформатора

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Погибших и пострадавших нет.

Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Электрическая подстанция загорелась в Сормововском районе Нижнего Новгорода ранним утром 29 октября из-за неисправности трансформатора. Такой точкой зрения поделились представители Приволжской транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.

- Причина пожара - неисправность трансформатора. Человеческих жертв нет. Пострадало административное здание, - сообщает ведомство.

В настоящее время нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку после данного ЧП. Специалисты будут узнавать, как соблюдались требования пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что примерно в 05:28 на электроподстанции Высоково, расположенной на перегоне станций Починки - Козино, произошло возгорание. В 10:01 была объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 75,4 квадратных метра. В 10:44 объявлена ликвидация последствий пожара. Пожар тушили 62 человека и 17 единиц техники.

Из-за пожара порядка 300 домов остались без света.

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