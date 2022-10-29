Творческие мастерские «Новое передвижничество» пройдут в Нижнем Новгороде 31 октября и 1 ноября

Мероприятия организованы при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Двухдневные творческие мастер-классы «Новое передвижничество» пройдут в Нижнем Новгороде 31 октября и 1 ноября. Мероприятия мастерских будут организованы при поддержке министерства культуры РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Встречи, занятия и дискуссии проведут в Нижегородском музыкальном училище имени М.А. Балакирева и художественном училище. Так, например урок по классу флейты проведет профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, заслуженный артист РФ Олег Худяков.

Целью проекта является повышение профессионального уровня учащихся творческих колледжей и вузов, а также по расширению эрудиции.

Напомним, ранее в период с 24 по 28 октября нижегородские школьники и студенты смогли посетить бесплатные мастер-классы в Мининском университете. Ребята получили новую информацию по экологии, биоакустики, левитации, физики, истории и многом другом.

Также стало известно, что более 1,3 миллиарда рублей направят на повышение зарплат учителям в Нижегородской области. Также зарплата увеличится у врачей, воспитателей, работников культуры и дополнительного образования.

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