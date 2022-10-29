Нижегородцам вернули свыше 13 млн рублей, переплаченных за услуги ЖКХ

Жилищно-коммунальные организации по результатам проверок ГЖИ вернули нижегородцам более 13 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года жителям Нижегородской области вернули более 13 миллионов рублей, переплаченных за коммунальные ресурсы. Жилищно-коммунальные организации совершили возврат денег по результатам проверок областной Госжилинспекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, жители одного из домов в Щербинках в Нижнем Новгороде переплачивали за отопление. Это было связано с тем, что общедомовой прибор учета тепловой энергии оказался неисправен.

- Имелась разница между показаниями реально потребленного ресурса и показаниями, выводимыми на экран, - рассказала начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги регионального ГЖИ Алена Новикова.

Коммунальной организации вынесли предостережение, после чего жителям дома провели перерасчёт суммы и вернули 75 тысяч 111 рублей.

Подать жалобу в ГЖИ можно в личном кабинете в системе ГИС ЖКХ, посредством письма в Госжилинспекцию или письма на электронный адрес ГЖИ (official@gzhi.kreml.nnov.ru).

Напомним, что домоуправляющую компанию «Мастак Нагорный» в Советском районе могут лишить лицензии из-за недобросовестной работы. ДУК игнорирует просьбы жильцов, а также не выполняет предписания Госжилинспекции. Ранее ДУКу выписывали крупные штрафы: в размере 150 и 300 тысяч рублей, но и это не сподвигло управляющую компанию к выполнению своих обязательств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!