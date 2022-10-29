Глеб Никитин поздравил сотрудников вневедомственной охраны с 70-летием образования службы

Глеб Никитин. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Служба вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает 70-летие со дня основания. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сотрудники вневедомственной охраны не раз проявляли мужество и отвагу в борьбе с преступностью и защите граждан. Эта служба требует высокого профессионализма и постоянного самосовершенствования. Вы ежедневно вносите свой вклад в обеспечение правопорядка, - отметил глава региона.

Под защитой ведомства находится свыше 37 тысяч объектов различной формы собственности в регионе.

Напомним, ранее мы писали, что ровно два года прошло с того момента, как Юрий Шалабаев возглавил администрацию Нижнего Новгорода. За это время город пережил масштабное благоустройство, отметил свое 800-летие, побывал новогодней и библиотечной столицей России, принял важные культурные и спортивные мероприятия. Накануне градоначальник подвел промежуточные итоги своей работы и поделился планами на будущее. Подробнее читайте здесь.

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