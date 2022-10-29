Причиной пожара на электроподстанции в Нижнем Новгороде могло стать короткое замыкание

На движение электропоездов происшествие не повлияло. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прокуратура назвала предварительную причину пожара на электрической подстанции в Нижнем Новгороде – специалисты предполагают, что ЧП произошло из-за короткого замыкания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Для установления обстоятельств и выяснения причин произошедшего, а также координации действий аварийных служб на место происшествия выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов, - сообщает региональная прокуратура.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что ранним утром 29 октября в Сормовском районе загорелась электрическая подстанция на территории железной дороги. ЧП произошло около половины седьмого утра на улице Волжской.

В 10:01 была объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 75,4 квадратных метра. В 10:44 объявлена ликвидация последствий пожара. Пожар тушили 62 человека и 17 единиц техники.

Из-за пожара порядка 300 домов остались без света.

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