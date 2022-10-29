Реставрация монументального панно завершена на улице Рождественской в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Реставрация монументального панно «Связь времён - прошлое и настоящее нижегородцев», находящегося на фасаде дома купца Мичурина по улице Рождественской, завершена в Нижнем Новгороде. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Работы по восстановлению произведения в августе текущего года начал художник-монументалист Владимир Арискин. Именно он 35 лет назад создал знаменитый триптих, обращенный в сторону площади перед Канавинским мостом.

- Реставрация панно проводилась в технике «цветные цементы» и Владимир Арискин проделал колоссальную работу, которую завершил раньше установленных сроков, - сообщил мэр. - По всей поверхности триптиха устранили загрязнения и утраченные элементы, восстановили цвет и рисунок с помощью современных материалов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Нижнем Новгороде с 29 октября по 7 ноября будет временно приостановлено транспортное движение по площади Минина и Пожарского в связи с празднованием Дня народного единства. Подробнее прочитать о перекрытых дорогах и изменениях в движении общественного транспорта можно здесь.

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