Отопление отключили в девятиэтажке на улице Ванеева в Нижнем Новгороде 29 октября

Отопление. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопление отключили в доме №11б по улице Ванеева в Советском районе Нижнего Новгорода 29 октября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства. Информация об этом размещена на официальном сайте городского управления ГОЧС.

Тепла у жителей девятиэтажки нет с 08:00, вернуть его пообещали до 17:00.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, что сегодня крупный пожар случился в Нижнем Новгороде. В Сормовском районе загорелась электрическая подстанция на территории железной дороги. ЧП произошло около половины седьмого утра на улице Волжской.

Также мы писали, что пять человек, среди которых трое детей, отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Сейчас все они доставлены в больницу, а на месте происшествия работают следователи.

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