Бесплатные проездные для медиков и волонтеров отменят в Нижегородской области с 1 ноября. Фото: Андрей АБРАМОВ

Бесплатные проездные билеты, которые были введены во время локдауна, отменят в Нижегородской области с 1 ноября. Об этом сообщает министерство транспорта и автодорог региона.

Напомним, весной 2020 года из-за пандемии в регионе сделали бесплатным проезд для медиков, волонтеров и сотрудников Роспотребнадзора, то есть представителей профессий, которые помогали обеспечивать режим повышенной готовности.

- В настоящее время нет необходимости оперативного и неограниченного перемещения на общественном транспорте вышеназванных категорий пассажиров для проведения противоэпидемических мероприятий, - пояснили в министерстве.

При этом в ведомстве отметили, что все остальные виды льготных проездных на территории Нижегородской области продолжат действовать.