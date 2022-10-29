Семь малых городов Нижегородской области поборются за федеральные гранты на благоустройство. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область представляет семь проектов во Всероссийском конкурсе по благоустройству в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В конкурсе принимают участие Павлово, Кстово, Богородск, Городец, Большое Болдино, Семенов и Выкса.

- Хочу отметить, что с каждым годом улучшается качество проработки заявок-победителей, конкуренция растет. Люди видят, что участие в федеральном конкурсе малых городов и исторических поселений реально помогает преображать территории, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что в августе 2022 года четыре населенных пункта Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения - 2022». Победители конкурса Арзамас, Урень, Заволжье и Бор получили на реализацию своих проектов от 70 до 95 млн рублей.

Победителями в 2021 году стали Дзержинск, Кстово, Балахна, Володарск, Княгинино и Навашино, получив грант - 356 млн рублей. По правилам конкурса, населенный пункт, реализовавший свой проект благоустройства, может выходить на конкурс еще раз.