В Мининском университете представили новый формат преподавания с использованием цифровых технологий.

На базе Технопарка и Кванториума в Мининском университете состоялся трехдневный тренинг «Цифровые технологии и трансформация педагогического образования». Его участниками стали педагоги из вузов Москвы, Якутска, Оренбурга, Барнаула, Магнитогорска и других городов.

В ходе тренинга участникам были представлены актуализированные образовательные программы. Они были разработаны Мининским университетом и Университетом Иннополис. Презентация прошла в формате «печа-куча», максимально ограниченном по времени и форме формате. Каждая образовательная программа должна была составлять не больше 20 слайдов, на каждом из которых можно было останавливаться не дольше 20 секунд.

- Цифровая трансформация - это ключевой проект университета, - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - За восемь месяцев были разработаны новые программы дисциплин и практик подготовки, которые позволят бакалаврам и магистрам эффективно использовать цифровые технологии в педагогической деятельности. Также было создано 7 массовых онлайн-курсов для действующих педагогов по сквозным технологиям. Среди них «Иммерсивные технологии обучения», «Основы искусственного интеллекта», «Сквозные технологии в проектировании современной образовательной среды», «VR/AR разработка» и другие”.

Полученные знания можно было применить и на практике. Для этого среди участников курса провели мастер-классы по использованию технологий искусственного интеллекта, Интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности, образовательной робототехники.

- За эти три дня нижегородские коллеги продемонстрировали свои актуализированные программы, поделились своими знаниями и опытом, как внедрить технологии в учебный процесс, - отметила участница курса, доцент кафедры дошкольного и специального образования Магнитогорского государственного технического университета Ольга Пустовойтова.

По завершению тренинга “Цифровые технологии и трансформация педагогического образования” участники получили удостоверения о повышении квалификации.

Следующим шагом реализации проекта Мининского университета «Педагог в цифровой среде» будет взаимодействие с вузами страны и тиражирование лучших практик.