«Глава города Юрий Шалабаев с каждым годом прибавляет в профессиональном плане», - Сергей Гладышев

Почетный гражданин города Нижнего Новгорода, бывший первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Сергей Гладышев прокомментировал итоги работы Юрия Шалабаева на посту мэра Нижнего Новгорода.

- Мы постоянно общаемся с Почетными гражданами Нижнего Новгорода, депутатами городской думы, сотрудниками администрации, поскольку работали вместе и сейчас не оторваны от жизни города. Уверен, что глава города Юрий Шалабаев находится на своем месте и с каждым годом прибавляет в профессиональном плане как руководитель. Кроме того, глава города грамотный финансист и умеет расставлять приоритеты при формировании бюджета. Он ничего лишнего не обещает, но то, что за два года город изменился, это все видят.

Я сам очень долго занимался городским хозяйством, и могу понять и оценить те трудности и сложности, которые мэру приходится преодолевать, для того, чтобы решать сложнейшие вопросы, связанные, например, с развитием дорожной сети Нижнего Новгорода. Это всегда было очень тяжело, а сегодня, в связи с тем, что количество автомобилей и транспорта увеличилось многократно, а дороги были спроектированы в советское время совсем по другим нормативам, этот вопрос приобретает все большую актуальность.

Правильно Татьяна Виноградова сказала: «Я люблю этот город очень». Мы все его любим. Мы все отдавали все свое время и силы, чтобы Нижний Новгород становился лучше. И сегодня в том, что город преображается, есть большая заслуга администрации города под руководством мэра Юрия Шалабаева. Безусловно, это связано и с тем, что отношения области и города сложились, - сказал Сергей Гладышев.

Как сообщалось ранее, глава города Юрий Шалабаев накануне двухлетия своего срока на посту мэра встретился с почетными гражданами Нижнего Новгорода. Он представил собравшимся презентацию, где подробно рассказал о направлениях развития города и результатах своей работы. Все участники встречи сошлись во мнении, что город изменился в лучшую сторону во время подготовки к 800-летию и после него.