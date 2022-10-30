«Я вижу, что Нижний Новгород хорошеет, и понимаю, что за этим стоит большая работа», - Татьяна Виноградова

«Я видела европейские города и наш город самый лучший», - заявила почетный гражданин города Нижнего Новгорода, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова

«Нельзя не заметить, как Нижний Новгород хорошеет. Это не только Кремль, я говорю и о Чкаловской лестнице, и о набережных: Верхне-Волжской и Нижне-Волжской, и о городских садах и парках, по которым просто хочется гулять. Я видела европейские города и по линии ЮНЕСКО, и по моим научным связям, и вы знаете, я считаю, что наш город - самый лучший. Для меня близки слова нашего замечательного Федора Шаляпина, когда он много лет вдали от России вспоминает, что «…в Нижнем есть бульвар на высоком берегу, а внизу – река…», а слова там такие: «…никакие Парижи и Лондоны, мне этот уголок не заменят».

Я вижу, что Нижний Новгород хорошеет и понимаю, что за этим стоит большая работа. Любовь к городу, ответственность, высокий профессионализм –это хорошо. Я внимательно слушала презентацию главы города, и меня привлек проект «Започаяние». Дело в том, что в свое время наш бывший ректор Валентин Васильевич Найденко, без преувеличения гражданин и патриот, был инициатором этого проекта. Он считал, что наш университет на улице Ильинской находится в центре этой территории и, используя свой потенциал, должен подключится к реализации этого проекта. И мы делали это. На кафедре ЮНЕСКО с моим участием была разработана концепция этого проекта. И в его рамках была создана площадь Народного единства.

И сегодня необходимо использовать весь наш потенциал, и при этом объединяться с другими вузами, с общественными организациями, чтобы реализовать этот очень позитивный проект. И после доклада мэра Юрия Владимировича Шалабаева, я поняла, что сегодня этот проект развивается на новом витке времени. И хотелось бы, чтобы успешно», - сказала Татьяна Виноградова.

Как сообщалось ранее, глава города Юрий Шалабаев накануне двухлетия своего срока на посту мэра встретился с почетными гражданами Нижнего Новгорода. Он представил собравшимся презентацию, где подробно рассказал о направлениях развития города и результатах своей работы. Все участники встречи сошлись во мнении, что город изменился в лучшую сторону во время подготовки к 800-летию и после него.