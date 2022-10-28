В Дзержинске наградили сотрудников МУП «Экспресс»

В преддверии Дня автомобилиста – профессионального праздника работников автомобильного транспорта – глава города Дзержинска Иван Носков отметил сотрудников транспортного предприятия МУП «Экспресс» почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Ежедневно в любую погоду, ранним утром и поздним вечером водители общественного транспорта выходят в рейс, чтобы сотни дзержинцев вовремя и безопасно приехали на работу, в школу или спортивную секцию, посетили театр или творческий кружок. Настоящий водитель всегда внимателен, соблюдает правила дорожного движения и уважительно относится ко всем его участникам, полностью осознает свою ответственность перед пассажирами, пешеходами и другими водителями. Именно такие профессионалы своего дела работают в наших организациях», – отметил Иван Носков.

Автопарк муниципального предприятия составляют 77 автобусов и 46 троллейбусов. Парк автобусов в 2021 году был обновлен на 100%. Подвижной состав предприятия отвечает требованиям доступности для маломобильных групп населения, оборудован автоинформатором с электронными рейсоуказателями и аппаратурой спутниковой навигации. В текущем году автобусы и троллейбусы МУП «Экспресс» будут оснащены валидаторами для удобной оплаты проезда с помощью банковских и транспортных карт.

В ходе церемонии за добросовестное отношение к работе, высокие показатели в труде и в связи с профессиональным праздником благодарственными письмами администрации города Дзержинска были награждены директор МУП «Экспресс» Наталья Садкова и еще 24 сотрудника предприятия. А главный инженер предприятия Василий Макаров был отмечен благодарностью главы города за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие пассажирского транспорта городского округа города Дзержинск и в связи с юбилейной датой – 65 лет со дня рождения.

Также 28 октября состоялось награждение 18 сотрудников МКУ «Специалист».

Напомним, профессиональный праздник работников автомобильного транспорта отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнее воскресенье октября. История праздника берет свое начало с Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 г.