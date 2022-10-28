Юрий Шалабаев будет встречаться с почетными гражданами города дважды в год, чтобы обсуждать развитие Нижнего Новгорода

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с почетными гражданами Нижнего Новгорода. Он представил собравшимся презентацию, где подробно рассказал о направлениях развития города и результатах своей работы.

«Нам с вами нужно регулярно встречаться, потому что мы просто не имеем права не использовать ваш опыт и не учитывать ваше мнение в решении тех или иных городских вопросов. Будет интересно узнать ваше мнение в отношении направлений развития Нижнего Новгорода», - отметил глава города.

Почетный гражданин Нижнего Новгорода Сергей Гладышев долгое время работал вице-мэром, отвечал за городское хозяйство. По его словам, Юрий Шалабаев показал себя вдумчивым и ответственным руководителем.

«Я очень долго занимался городом, и мне легче оценивать, какие трудности, какие сложности главе приходится преодолевать, для того чтобы решать сложнейшие вопросы: развязки, транспорт. Это всегда было очень тяжело, а сегодня еще тяжелее, потому что количество автомобилей, транспорта увеличивается многократно, а дороги были спроектированы в свое время совсем по другим нормативам. Тем не менее, город преображается», - сказал он.

«Главный успех состоит в том, что достигнуто взаимопонимание между городом и областью. Губернатор и мэр Нижнего Новгорода конструктивно решают общие вопросы в рабочем порядке. Главное, мы видим, результат этих совместных усилий, какие кардинальные позитивные изменения произошли в Нижнем Новгороде за два года. Мы понимаем, что здесь очевидная заслуга губернатора, в том числе по привлечению финансовых средств, но важна роль и городской администрации по выстраиванию всех процессов. В Нижнем Новгороде создана команда, которая не рубит с плеча, сложные вопросы решает взвешенно. Юрий Шалабаев – финансист, он умеет считать деньги и планировать расходы, а это в настоящее время очень важно», - подчеркнул заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, почетный гражданин Нижнего Новгорода Николай Сатаев.

«Нельзя не заметить, как Нижний Новгород хорошеет. Это не только Кремль, я говорю и о Чкаловской лестнице, и о набережных: Верхне-Волжской и Нижне-Волжской, и о городских садах и парках, по которым просто хочется гулять. Я видела европейские города и по линии ЮНЕСКО, и по моим научным связям, и вы знаете, я считаю, что наш город - самый лучший», - добавила профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова.

По результатам обсуждения ее участники договорились встречаться, как минимум, дважды в год. Кроме того, почетные граждане создадут координационный совет, который будет предлагать главе города свои инициативы.

«Задача координационного совета – соединить этот опыт и людей, которые прожили жизнь и знают, как надо работать, умеют решать сложные вопросы. Этот опыт бесценен и задача координационного совета – объединить его для решения наших общих задач, которые стоят перед нами в городе, в стране», - отметил советник губернатора Нижегородской области, почетный гражданин города Нижнего Новгорода Сергей Горин.