«Хорошая работа по руководству городом – это стабильная, спокойная, а, значит, уверенная работа», - Николай Сатаев

Почетный гражданин города Нижнего Новгорода, заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев прокомментировал итоги двухлетней работы Юрия Шалабаева на посту мэра Нижнего Новгорода.

- Координационный совет при главе города, к участию в работе которого приглашены почетные граждане, – это в первую очередь экспертный консультационный орган, который будет поднимать актуальные вопросы, касающиеся развития города. Уверен, что жизненный и профессиональный опыт почетных граждан будет востребован при принятии эффективных решений по городской повестке. При этом совет может помогать в решении вопросов, касающихся заботы о тех почетных гражданах, которые имеют проблемы со здоровьем.

Хорошая работа по руководству городом – это стабильная, спокойная, а, значит, уверенная работа. И главный успех состоит в том, что достигнуто взаимопонимание между городом и областью. Губернатор и мэр Нижнего Новгорода конструктивно решают общие вопросы в рабочем порядке. Главное, мы видим, результат этих совместных усилий, какие кардинальные позитивные изменения произошли в Нижнем Новгороде за два года. Мы понимаем, что здесь очевидная заслуга губернатора, в том числе по привлечению финансовых средств, но важна роль и городской администрации по выстраиванию всех процессов. В Нижнем Новгороде создана команда, которая не рубит с плеча, сложные вопросы решает взвешенно. Юрий Шалабаев – финансист, он умеет считать деньги и планировать расходы, а это в настоящее время очень важно, - сказал Николай Сатаев.

Как сообщалось ранее, глава города Юрий Шалабаев накануне двухлетия своего срока на посту мэра встретился с почетными гражданами Нижнего Новгорода. Он представил собравшимся презентацию, где подробно рассказал о направлениях развития города и результатах своей работы. Все участники встречи сошлись во мнении, что город изменился в лучшую сторону во время подготовки к 800-летию и после него.