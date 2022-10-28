«Богатейший опыт Почетных граждан Нижнего Новгорода должен быть объединен», - Сергей Горин

«Богатейший опыт Почетных граждан Нижнего Новгорода должен быть объединен», - заявил советник губернатора Нижегородской области, почетный гражданин города Нижнего Новгорода Сергей Горин.

«Богатейший опыт Почетных граждан Нижнего Новгорода должен быть объединен. Задача координационного совета – соединить этот опыт и людей, которые прожили жизнь и знают, как надо работать, умеют решать сложные вопросы. Этот опыт бесценен и задача координационного совета – объединить его для решения наших общих задач, которые стоят перед нами в городе, в стране. Конечно, многое уже делается. Деятельность Юрия Шалабаева на посту главы города я оцениваю очень положительно. Проделанная за два года работа администрации города и мэра очень впечатляет. И еще у него очень хорошие человеческие качества. Он внимательный и не оставляет без внимания ни одну проблему, ни одно обращение нижегородцев», - сказал Сергей Горин.

Как сообщалось ранее, глава города Юрий Шалабаев накануне двухлетия своего срока на посту мэра встретился с почетными гражданами Нижнего Новгорода. Он представил собравшимся презентацию, где подробно рассказал о направлениях развития города и результатах своей работы. Все участники встречи сошлись во мнении, что город изменился в лучшую сторону во время подготовки к 800-летию и после него.