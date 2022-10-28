Четыре нижегородских ресторана вошли в топ-10 премии Wheretoeat Сenter 2022. Фото: Иван МАКЕЕВ

Четыре нижегородских ресторана вошли в топ-10 ресторанной премии Wheretoeat Сenter 2022. Итоги ее подвели 27 октября в столице Приволжья, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В десятку лучших ресторанов по версии жюри вошли нижегородские заведения Yale, Bottega Bistro, Red Wall и «Кусто». Они заняли второе, четвертое, пятое и шестое места соответственно. Победителем стал ресторан IKRA из Плеса Ивановской области. Всего в рейтинг премии вошло 288 ресторанов и кафе.

Кстати, в номинации «Шеф-повар года» одержал победу Дмитрий Дмитриенко, который работает в ресторане Yale, а титул «Сомелье года» достался Кириллу Сулиме из нижегородского винного бара Vinedo.

- Сегодня нижегородская ресторанная индустрия вновь доказала, что она одна из самых ярких и заметных в стране. Участие в ресторанной премии Wheretoeat — это знак качества как для профессионального сообщества, так и для туристов, которые приезжают к нам в регион. Уверен, что премия стала отличной площадкой для деловой коммуникации и обмена опытом, — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.