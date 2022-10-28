Иван Носков: «Юнармия – это не только спорт, но и развитие личной культуры каждого подростка»

Фото: Администрация Дзержинска

28 октября в Дзержинске прошел III Слет юнармейских отрядов. Его участниками стали члены движения «Юнармия» из девяти школ города и их наставники. С приветственными словами к участникам слета обратился глава города Дзержинска Иван Носков и депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов.

«Если предыдущий юнармейский слет, который мы проводили в начале лета, был более спортивным, то в этот раз решили сделать акцент на творчество, дать ребятам показать себя и посмотреть на своих старших коллег. Потому что Юнармия – это не только спорт, но и развитие личной культуры каждого подростка. Это изучение истории своей страны и своей малой родины, творческие достижения и уважение к старшим, к своим товарищам, друзьям и родным. Красивой форме должно соответствовать и красивое содержание. Вижу, что ребята это осознают, понимают свою ответственность и гордятся званием «юнармейца», – сказал глава города Дзержинска, начальник дзержинского штаба Всероссийского движения «Юнармия» Иван Носков.

В рамках слета глава города Иван Носков вручил знаки юнармейской доблести семи школьникам, активно участвовавшим в мероприятиях, показавшим отличную учебу и высокие спортивные достижения: Даниил Сафронов (школа № 23), Артём Горохов (школа № 30), Андрей Овчинников (школа № 36), Тарас Панасюк (школа № 27), Антон Путков (школа № 39), Данил Сатаев (школа № 1) и Юлия Чечеткина (ДФ РАНХиГС).

«Вступить в Юнармию я захотел сам, а мама, как всегда, поддержала и подсказала, как это сделать. Мне нравится принимать участие в городских акциях и наших туристических слетах, общаться со старшими ребятами, изучать военное дело. Еще я занимаюсь музыкой, спортом и стараюсь хорошо учиться в школе. Для меня почетно и немного неожиданно получить знак юнармейской доблести, и я обязательно буду стремиться к новым успехам!» – поделился Тарас Панасюк.

На слете юнармейцы не только представили свои творческие выступления, но и посмотрели показательные номера воспитанников Дзержинского клуба фехтования и реконструкции, спортивной команды по тайскому боксу бойцовского клуба «РАЖ» и кадетов Мулинской школы-интерната им. Героя РФ А.Н. Рожкова.

Руководителям школ, где развиваются юнармейские отряды, а также педагогам, курирующим это направление, во время мероприятия были вручены благодарственные письма. Напомним, в настоящее время Юнармия в Дзержинске развивается в 9 школах (№№ 17, 18, 20, 21, 23, 27, 33, 40 и 71), а также в центре патриотического воспитания «Отечество». Всего же в нашем городе насчитывается более 400 участников движения Юнармия.