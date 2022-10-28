Студентка Мининского университета Дарья Луконькина победила в конкурсе «Краса России – 2022». ФОТО: скрин видео

19-летняя студентка Мининского университета Дарья Луконькина победила во всероссийском конкурсе красоты «Краса России – 2022», финал которого прошел в Сочи 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Всего в конкурсе приняли участие больше 50 девушек в возрасте от 16 до 26 лет из самых разных регионов страны. В ходе финала они продемонстрировали свои самые разнообразные таланты – танцы, вокал, акробатика и, конечно, дефиле. Все участницы были на редкость очаровательны. Однако самой прекрасной была признана студентка нижегородского педагогического университета Дарья Луконькина.

- Поздравляю Дарью с победой! Самое главное, что она все успевает: и получать профессию, и развивать свои личностные качества. Представлять честь региона на Всероссийском конкурсе большая ответственность, с которой Дарья справилась на «отлично», - поздравил победительницу ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Известно, что Дарья является студенткой второго курса факультета управления и социально-технических сервисов. Она учится на учителя технологии и экономики. Одновременно с этим она работает детским аниматором и входит в группу поддержки ХК «Торпедо».

К слову, ранее Дарья стала победительницей конкурса «Мисс – Нижний Новгород», а после получения короны «Краса России-2022» она отправится на конкурс «Мисс Земля», который пройдет на Филиппинах.