Дом купца Вялова на улице Рождественской продают за 95 млн рублей. Фото: Нижний 800

В Нижнем Новгороде выставили на продажу особняк на улице Рождественской, который в 19 веке принадлежал братьям-купцам Ивану и Алексею Вяловым. Собственник здания оценил его стоимость на 95 миллионов рублей, объявление размещено на сайте «Авито».

- Здание заточено под офис, можно под гостиницу, кабинеты с видом на набережную - многие с санузлами. Ремонт качественный, двери массив, пол керамогранит , железобетонные перекрытия, на стенах венецианская штукатурка, кондиционеры, интернет , видеонаблюдение, - говорится в описании объекта.

Площадь особняка составляет 1000 квадратных метров, есть собственная парковка. Существенный бонус для будущего покупателя: земля находится в аренде бесплатно, поскольку собственником был выполнен ремонт этого объекта культурного наследия.

Дом №49 по улице Рождественской был построен в 1844 году по проекту архитектора Антона Леера. По отзывам современников, дом стал «истинным украшением сей части города».