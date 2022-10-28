Еще одного мобилизованного нижегородца отправят домой по состоянию здоровья. Фото: тг-канал Глеба Никитина

Еще одного мобилизованного нижегородца, находящегося на подготовке под Петербургом, могут отправить домой по состоянию здоровья. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Проблемы у призывника были выявлены благодаря «Поездам здоровья», которые сейчас работают в Горелове в Ленобласти. Мужчину направили на операцию, которую должны провести уже сегодня.

- Будет решаться вопрос с отправкой домой, - заключил глава региона.

По словам Никитина, флюорографию прошли более 50 человек, также на месте работают стоматологи, чтобы у призывников была возможность подлечить зубы.

Ранее сообщалось, что сбежавшего в конце сентября из автобуса мобилизованного нижегородца разыскали и отправили служить.