Сбежавшего из автобуса мобилизованного нижегородца разыскали и отправили служить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области разыскали и все-таки отправили служить мобилизованного мужчину, который сбежал прямо из автобуса по пути в часть. Об этом рассказали в военном комиссариате региона.

- 3 октября сбежавший из Городца военнообязанный призван и направлен в воинскую часть, где проходит службу, - сообщили в военкомате.

Напомним, инцидент произошел в двадцатых числах сентября в Городце. Там 32-летний мужчина по пути следования автобуса в мобилизационный пункт сбежал во время остановки. Как выяснилось, у него имелась травма, которую не взяла во внимание медицинская комиссия.

- Он добровольно подписал все необходимые документы, но не оповестил военкомат о своем заболевании. Кроме того, в момент побега предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, что строго запрещено. Призывник совершил побег из автобуса, и будет нести за это ответственность, - сообщали ранее в правительстве Нижегородской области.

Однако пока информации о примененном к сбежавшему мобилизованному наказания нет.