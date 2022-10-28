Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть-Верхняя Волга» посетила делегация ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Центр промышленной автоматизации (ЦПА) АО «Транснефть-Верхняя Волга» в г. Нижнем Новгороде посетила делегация государственного нефтетранспортного предприятия Белоруссии ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Цель мероприятия – знакомство с продукцией, производимой в рамках программы импортозамещения ПАО «Транснефть», и производственными мощностями центра - конструкторским бюро и сборочным производством.

Делегация во главе с первым заместителем генерального директора – главным инженером Андреем Вериго также осмотрела испытательный полигон и лабораторию отдела стандартизации технических решений автоматизации систем управления технологическими процессами (АСУТП). Полигон предназначен для проведения испытаний систем автоматики, в том числе и сторонних производителей, которые контролируют транспортировку нефти и нефтепродуктов на объектах ПАО «Транснефть».

Гостям был представлен один из образцов выпускаемой продукции ЦПА – измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) ТН-01 системы обработки информации. Данное оборудование – это собственная разработка центра, предназначенная для измерения параметров и вычисления расхода, количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Комплекс активно применяется как в организациях системы ПАО «Транснефть», так и используется сторонними компаниями российского ТЭК.

Представители нефтетранспортного предприятия Белоруссии проявили активный интерес к техническим возможностям ИВК ТН-01, а также другой продукции, выпускаемой ЦПА, обсудили перспективы их возможных поставок и применения на объектах ОАО «Гомельтранснефть Дружба».