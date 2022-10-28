Двухкилометровая экотропа появилась в нижегородском парке «Швейцария». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Торжественное открытие нового экскурсионного маршрута «Экотропа» состоялось в нижегородском парке «Швейцария» 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Для двухкилометровой экотропы была разработана специальная экскурсионная программа, также по всему маршруту были установлены семь информационных стендов. В завершении мероприятия волонтеры высадили 20 саженцев лип, поддержав всероссийскую акцию «Сохраним лес».

- Наша задача - не только навести порядок на территории региона, но и позаботиться о том, чтобы в дальнейшем, после ликвидации накопленного экологического вреда, сохранить этот результат. А сделать это можно, только повышая уровень экологической культуры населения. Экологическая тропа – это своего рода наглядное пособие по экопросвещению, - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Нижегородская область четвертый год подряд участвует в акции «Сохраним лес». Ценность акции в том, что она привлекает внимание к проблемам восстановления лесов и экологии.

Примечательно, что в этом сезоне в парке «Швейцария» появилось 2 380 новых зеленых насаждений. В том числе 820 – это деревья и кустарники и 1 560 - многолетние травы и цветы.