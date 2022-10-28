Оксана Штейн назначена главой нижегородского Росреестра

Оксана Штейн 6 лет возглавляла нижегородскую кадастровую палату. Фото: страница Оксаны Штейн ВКонтакте

Оксана Штейн назначена главой Управления Росреестра по Нижегородской области. Об этом сообщает телеграм-канал «ВОВК».

- В должность руководителя территориального Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн вступает в период активного развития Национальной системы пространственных данных. Цели, задачи и сроки реализации столь важной для России системы утверждены на самом высоком уровне. И в регионах, на местах, нужны команды для исполнения всех намеченных планов, - говорится в сообщении.

Последние шесть лет Оксана Штейн занимала должность директора Кадастровой палаты Нижегородской области и добилась определенных успехов на этом посту, сделав Кадастровую палату «максимально открытой и доступной для нижегородцев». Большая нагрузка на ведомство легла в связи с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода, поскольку все проекты, связанные с объектами недвижимости, проходили при участии Кадастровой палаты.

Ранее Управление Росреестра по Нижегородской области возглавляла Наталья Корионова, которая занимала этот пост с марта 2015 года.