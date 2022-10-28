Деревня Кусаковка останется без электричества 28 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Деревня Кусаковка, входящая в состав городского округа Нижний Новгород, останется без света почти на целый день 28 октября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, Кусаковка будет обесточена в 9.00, а появится свет в домах лишь в шесть часов вечера. Время продолжительное, так что лучше зарядить гаджеты заранее.

Также свет отключат в доме №9 по улице Баренца в Сормовском районе. Его также не будет с 9 до 18 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.