Закон о создании вытрезвителей приняли в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закон о создании вытрезвителей приняли в Нижегородской области на заседании Законодательного Собрания. Итоги заседания были опубликованы на сайте Заксобрания Нижегородской области.

Проект закона «О специализированных организациях для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, на территории Нижегородской области» принят 27 октября. Планируется создание вытрезвителя на 20 мест.

Напомним, министр соцполитики Нижегородской области Наталья Исаева рассказала, что в вытрезвители не будут оказывать не только медицинские, но также и платные услуги. Тем не менее доставленные в организацию граждане будут находится на месте несколько часов до улучшения состояний.