Баскетболисты «Пари НН» со счётом 93:79 обыграли «Локомотив Кубань» на своём паркете. ФОТО: БК "Пари НН"

Баскетбольная команда «Пари Нижний Новгород» со счётом 93:79 обыграла «Локомотив Кубань» в домашнем матче Единой лиги ВТБ 27 октября. Об этом сообщает журналист «КП-Нижний Новгород», присутствовавший на матче.

В первом периоде «Локомотив» получил преимущество в десять очков и старался его удержать. Игровой отрезок завершился прорывом гостей.

Во второй десятиминутке «чёрно-белые» смогли переломить ход игры и заимели преимущество в четыре очка, которое смогли увеличить до десяти в третьей четверти. Важную «треху» принёс с сиреной Джермейн Лав и счёт стал 71:58 в пользу хозяев. Последние минуты игры трое баскетболистов нижегородской команды провели на грани удаления. В итоге пятый фол заработал только капитан Евгений Бабурин.

За минуту до окончания игры нижегородцы имели преимущество в 19 очков. Встреча завершилась победой «Пари НН». Самым результативным в составе нижегородцев стал Джермейн Лав, набравший 28 очков.