Программа льготной ипотеки стартует в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Реализация программы льготной ипотеки стартует в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора Егор Поляков.

Программа льготной ипотеки распространяется на кредиты, выданные с 1 ноября 2022 года.

Благодаря ей для граждан уменьшается процентная ставка в зависимости от категории. Например, по льготной ипотеке - с 7% до 4%. А для многодетных семей ставка с 7% уменьшается до 0,1%.

Участвовать в этой программе могут Нижегородцы следующих категорий: многодетные семьи; медицинские работники; пожарные; тренеры государственных и муниципальных учреждений спорта; работники учреждений социальной защиты; сотрудники полиции и Росгвардии; работники государственных и муниципальных учреждений образования, спорта, культуры, работники муниципальных унитарных предприятий, государственные и муниципальные служащие; ветераны боевых действий; IT-специалисты.

Чтобы получить поддержку по программе, гражданам после получения кредита необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства.