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НовостиОбщество27 октября 2022 17:23

Мобилизованного многодетного нижегородца могут вернуть домой из части под Брянском

При призыве действия военкомата были правомерны
Павел МАЙОРОВ
Мобилизованного многодетного нижегородца могут вернуть домой из части под Брянском

Мобилизованного многодетного нижегородца могут вернуть домой из части под Брянском

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобилизованного в сентябре нижегородца могут вернуть домой из Брянской области в связи с его статусом многодетного отца. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

Когда жителя Нижегородской области призывали на военную службу по мобилизации 24 сентября, военкомат действовал, соблюдая все права.

Через несколько дней, 4 октября, был утвержден указ о Порядке предоставления гражданам отсрочки от призыва. Согласно указу, отсрочка дается гражданам, у которых находятся на обеспечении трое и более детей в возрасте до 16 лет.

Об этих изменениях и необходимости предоставить подтверждающие статус многодетного отца документы сообщили мобилизованному нижегородцу. Все обязательные документы были отправлены в воинскую часть.

Протокол мобилизованной комиссии об отмене решения о призыве многодетного отца был направлен 26.10.2022 в Брянскую область по месту его дислокации.

Таким образом, вопрос об увольнении гражданина с военной службы решается.