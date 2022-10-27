Мобилизованного многодетного нижегородца могут вернуть домой из части под Брянском Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобилизованного в сентябре нижегородца могут вернуть домой из Брянской области в связи с его статусом многодетного отца. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

Когда жителя Нижегородской области призывали на военную службу по мобилизации 24 сентября, военкомат действовал, соблюдая все права.

Через несколько дней, 4 октября, был утвержден указ о Порядке предоставления гражданам отсрочки от призыва. Согласно указу, отсрочка дается гражданам, у которых находятся на обеспечении трое и более детей в возрасте до 16 лет.

Об этих изменениях и необходимости предоставить подтверждающие статус многодетного отца документы сообщили мобилизованному нижегородцу. Все обязательные документы были отправлены в воинскую часть.

Протокол мобилизованной комиссии об отмене решения о призыве многодетного отца был направлен 26.10.2022 в Брянскую область по месту его дислокации.

Таким образом, вопрос об увольнении гражданина с военной службы решается.