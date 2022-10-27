Движение в центре Нижнего Новгорода ограничат в связи с проведением Дня народного единства Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода в связи с проведением Дня народного единства. Об этом сообщается в постановлении городской мэрии.

Движение по площади Минина и Пожарского будет перекрыт с 10.00 29 октября до 23.00 7 ноября 2022 года. Конкретно будет запрещен проезд от Верхневолжской набережной до улицы Минина. Объехать место проведения мероприятия можно по прилегающим улицам.

С 00.01 4 ноября до 4.00 5 ноября 2022 года будет перекрыто движение на участке от Зеленского Съезда до улицы Минина, также по улице Ульянова, по Верхневолжской набережной, по Зеленскому Съезду, по улице Варварской, по улице Алексеевской, по Георгиевскому Съезду, улице Пожарского.

Объехать зону проведения мероприятия также можно будет по прилегающим улицам.