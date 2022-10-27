15 человек претендуют на должность министра строительства Нижегородской области ФОТО: Мартынов Кирилл

15 человек претендуют на должность министра строительства Нижегородской области. Кандидатура на роль минстроя будет выбрана с помощью открытого голосования и с учетом решения губернатора Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным министерства кадровой и молодежной политики Нижегородской области, 99 заявок рассматривалось на первом этапе отбора претендентов на должность.

В результате подведенных конкурсной комиссией итогов были выбраны 15 участников, которые больше остальных соответствуют требованиям вакансии. Среди них шестеро претендентов представляют Нижний Новгород, по два человека – Москву и Пензу. Также по одному участнику представляют города Набережные Челны, Владимир, Оренбург, Сургут, Новосибирск.

На следующем этапе будут выявлены личностные и профессиональные компетенции участников. Также кандидатам предстоит защитить свои проекты касаемо развития строительной отрасли.

По итогам этого этапа эксперты порекомендуют участников для собеседования с губернатором Глебом Никитиным.