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НовостиОбщество27 октября 2022 13:01

Глеб Никитин прокомментировал сроки частичной мобилизации в Нижегородской области

По словам губернатора, в этом вопросе будут исходить из задач Минобороны
Павел МАЙОРОВ
Глеб Никитин прокомментировал сроки частичной мобилизации в Нижегородской области ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Глеб Никитин прокомментировал сроки частичной мобилизации в Нижегородской области ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин впервые прокомментировал сроки частичной мобилизации в регионе.

– Мы будем здесь исходить из задач министерства обороны, как и сказано в указе президента, – отметил Глеб Никитин. – План Минобороны достаточно гибко формируется в зависимости от возможности частей формирователей, то есть тех, кто принимает. Поэтому он тоже претерпевает изменения.

По словам губернатора, региональные власти находятся в ежедневном контакте с комиссией по мобилизации. Все поставленные этой комиссией задачи потом выполняются.

Ранее сообщалось, что с мобилизованными нижегородцами заключат военный социальный контракт, предполагающий целый комплекс новых мер поддержки. Одной из таких мер станет отмена транспортного налога для мобилизованных нижегородцев.