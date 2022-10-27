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НовостиОбщество27 октября 2022 12:46

Более 460 машин будут чистить Нижний Новгород от снега этой зимой

Парк дорожной техники пополнился еще 90 единицами
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более 460 машин будут чистить Нижний Новгород от снега этой зимой.

Более 460 машин будут чистить Нижний Новгород от снега этой зимой.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

462 машины будут убирать снег в Нижнем Новгороде предстоящей зимой. В прошлом году для нужд муниципалитета закупили 217 единиц коммунальной техники, в этом году парк пополнится еще 90 машинами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По словам мэра Юрия Шалабаева, из 90 закупленных городом машин 33 - зимняя техника для уборки дорог и их содержания.

- 12 [машин] уже пришло, еще 21 планируется получить. Я поручил ускорить этот процесс, чтобы в ноябре можно было выпустить их на маршрут. Будем продолжать закупки. Как я уже говорил, порядка 10% всего парка в год надо обновлять, - отметил Юрий Шалабев. Кроме того, ведется работа по ремонту баз муниципальных дорожных предприятий, чтобы обеспечить сотрудникам комфортные условия работы.

По данным департамента транспорта, 87% техники готовы выйти на улицы в случае снегопада уже сегодня.

- На данный момент комплектация водителей составляет 80%, заключены договора в субподрядных организациях на предоставление дорожных рабочих. По поводу противогололедных материалов - у нас на данный момент заключено 100% контрактов. Сейчас идет завоз, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников.

Осмотрев парк снегоуборочной техники, глава города дал получение довести число механизаторов в муниципальных дорожных предприятиях до 100%.