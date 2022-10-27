Более 460 машин будут чистить Нижний Новгород от снега этой зимой. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

462 машины будут убирать снег в Нижнем Новгороде предстоящей зимой. В прошлом году для нужд муниципалитета закупили 217 единиц коммунальной техники, в этом году парк пополнится еще 90 машинами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По словам мэра Юрия Шалабаева, из 90 закупленных городом машин 33 - зимняя техника для уборки дорог и их содержания.

- 12 [машин] уже пришло, еще 21 планируется получить. Я поручил ускорить этот процесс, чтобы в ноябре можно было выпустить их на маршрут. Будем продолжать закупки. Как я уже говорил, порядка 10% всего парка в год надо обновлять, - отметил Юрий Шалабев. Кроме того, ведется работа по ремонту баз муниципальных дорожных предприятий, чтобы обеспечить сотрудникам комфортные условия работы.

По данным департамента транспорта, 87% техники готовы выйти на улицы в случае снегопада уже сегодня.

- На данный момент комплектация водителей составляет 80%, заключены договора в субподрядных организациях на предоставление дорожных рабочих. По поводу противогололедных материалов - у нас на данный момент заключено 100% контрактов. Сейчас идет завоз, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников.

Осмотрев парк снегоуборочной техники, глава города дал получение довести число механизаторов в муниципальных дорожных предприятиях до 100%.